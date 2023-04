Leslie De Bels crée des vêtements adaptés au handicap de sa fille

Ces bodys inclusifs aux motifs joyeux et colorés coûtent 28,50 euros. Ils sont vendus sur le site internet de la marque de la taille 6 ans à la taille 14 ans. Si certaines langues malveillantes accusent Leslie De Bels d’utiliser le handicap de sa fille pour "faire du business", elle précise que le but de son asbl n’est pas de faire du profit mais d’offrir des vêtements jolis, confortables et adaptés aux besoins de tous les enfants.

Un projet plein de sens et 100% made in Belgium qui a pu voir le jour grâce à l’accompagnement gratuit de Charleroi entreprendre. "Ils m’ont aidé à boucler mon plan financier et à créer mon premier prototype", explique Leslie De Bels. L’organisme qui accompagne les projets entrepreneuriaux de la région de Charleroi a aussi fourni à cette travailleuse du CPAS d’Ham-sur-Heure-Nalinnes un précieux carnet d’adresses qui lui a ouvert les portes d’un monde qui lui était complètement inconnu.

Et pour donner encore plus de sens à son projet, les vêtements inclusifs de Leslie De Bels sont confectionnés par des personnes en situation de handicap au sein de l’atelier Jean Regniers, situé à Lobbes, à peine 11 km de chez elle.