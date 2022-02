Leslie a 40 ans et vit à Namur. Cette jeune maman toujours d’humeur positive est enseignante en géographie et sciences sociales. Grande amoureuse de jazz, Leslie se produit souvent dans des petits festivals. Mais depuis l’année dernière, elle a eu envie de tenter une nouvelle expérience : The Voice. "C’est comme si j’avais faim de me retrouver sur scène avec des musiciens et devant un public", déclare la candidate qui se présente cette année aux Blind Auditions de la saison 10 de The Voice Belgique. Pour son audition à l’aveugle, Leslie a choisi d’interpréter "Time after Time" de Cyndi Lauper. Après avoir fait retourner deux des célèbres fauteuils rouges, elle a décidé de poursuivre l’aventure dans l’équipe de Christophe Willem.