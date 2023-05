Lesbiennes, quelle histoire ? Incursions dans la sphère arc-en-ciel…

Tandis que viennent de s’achever Pride Week et la Brussels Pride – The Belgian & European Pride 2023, traditionnellement organisées autour du 17 mai, date choisie comme Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, Élodie de Sélys… ne fait pas son coming out dans " Retour aux sources " ! En revanche, elle vous propose une immersion des plus intéressantes, entre passé et présent, dans l’histoire des femmes qui aimai (en) t les femmes, avec " Lesbiennes, quelle histoire ? ", en compagnie de Marian Lens, cofondatrice de la Rainbow House...

Pour celles et ceux - gay ou hétéros - qui n’auraient pas encore vécu une Pride bruxelloise, voici quels sont les objectifs de ce rassemblement, souvent haut en couleurs, organisé – grosso modo – sous sa forme actuelle depuis 1996 et rassemblant la communauté LGBTQIA + : offrir une plateforme de revendication, célébrer la diversité, sensibiliser le grand public, promouvoir l’égalité des droits et créer une communauté. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient vivre une Pride en 2023, en voici le calendrier mondial !

Des Pride nombreuses, mais pas toujours simples à organiser, tant l'homophobie persiste à travers la planète... et en Belgique. Rappelons-nous l’assassinat d’Ihsane Jarfi à Liège, le 22 avril 2012… Dès 1972, Charles Aznavour ce climat autour de ces hommes et de ces femmes, " coupables " d’aimer leurs semblables...