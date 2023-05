Lesbiennes : Cent ans de combats pour la liberté

Pour que moi, Marie Labory, je puisse dire " Je suis lesbienne ", il a fallu que d'autres femmes osent le dire en premier.

" Je suis lesbienne ". C'est une phrase simple en apparence. Trois mots. Et pourtant...Derrière ces trois mots se cache plus d'un siècle de combats menés pour la liberté d'aimer. Des combats nombreux, ardus, parfois gagnés au prix de grands sacrifices, et qui ont permis les avancées dont nous bénéficions aujourd'hui. Pour que moi, Marie Labory, je puisse dire " Je suis lesbienne ", il a fallu que d'autres femmes osent le dire en premier. Et qu'elles affrontent pour cela une société tout entière, qui niait jusqu'à leur existence. Qu'elles s'opposent à l'ordre moral et politique au début du XXème siècle, aux institutions familiales et médicales au cours des années 60. Qu'elles partent au combat pour leurs droits dans les années 70, et qu'elles obtiennent enfin une reconnaissance de la société à partir des années 80. Pour continuer ce mouvement de libération dans les années 90. Qui étaient-elles, ces femmes qui m'ont précédée ? Ces lesbiennes qui ont vécu en Europe tout au long du XXe siècle ?