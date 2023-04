Le dérèglement climatique va pousser nombre d’animaux à fuir leurs écosystèmes pour des contrées plus vivables, a alerté une étude parue dans Nature en 2022.

Or, en se mélangeant plus, les espèces se transmettront davantage leurs virus, ce qui favorisera l’émergence de nouvelles maladies potentiellement transmissibles à l’homme. Les pandémies vont "émerger plus souvent, se répandre plus rapidement, tuer plus de gens", a averti en octobre 2020 le groupe d’experts de l’ONU sur la biodiversité (IPBES).

Le réservoir est immense : selon des estimations publiées dans la revue Science en 2018, il existerait 1,7 million de virus inconnus chez les mammifères et les oiseaux et 540.000 à 850.000 d’entre eux "auraient la capacité d’infecter les humains".

Mais surtout, l’expansion des activités humaines et les interactions accrues avec la faune sauvage augmentent le risque que des virus capables d’infecter l’être humain "trouvent" leur hôte.