Les zones de police de Knokke-Heist et de Zélande renforcent leur collaboration

Les zones de police de Damme/Knokke-Heist et Zeeland-West-Brabant, aux Pays-Bas, vont renforcer leur collaboration en 2022 grâce à l'entrée en vigueur du traité de police du Benelux, ont-elles annoncé mardi. Leur ambition est de renforcer la sécurité dans la région frontalière et de s'attaquer plus efficacement à la criminalité.

Le traité, signé en 2018 et d'application en 2022, permettra aux zones de police locales d'effectuer des patrouilles aux frontières ensemble. Les agents de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg pourront également réguler le trafic, mener des contrôles d'identité et escorter des personnes dans les trois pays.

"Il s'agit de renforcer l'échange d'informations mais aussi de détecter les points d'achoppement opérationnels et organisationnels", explique le chef de corps de la zone de police Damme/Knokke-Heist, Steve Desmet. "Cette collaboration permettra également de renforcer la sécurité dans la zone frontalière et de s'attaquer plus facilement à la criminalité."

Il ne s'agit pas de la première collaboration entre les zones de Damme/Knokke-Heist et Zeeland-West-Brabant. L'été dernier, la police montée néerlandaise avait prêté main forte à la police belge pour gérer des problèmes de nuisances nocturnes provoquées par de jeunes Néerlandais.