Les zones de liberté pour les chiens au parc de Woluwe suscitent la polémique

La cohabitation entre promeneurs, cyclistes et propriétaires de chiens se complique au parc de Woluwe. Plusieurs plaintes font état de cyclistes renversés et de promeneurs qui se sentent en insécurité à cause de chiens non tenus en laisse. Bruxelles Environnement souhaite donc passer à l’action. Mais cela ne plaît pas à tout le monde.

Il existe pourtant un espace réservé aux chiens en liberté mais il ne serait, apparemment, pas suffisamment respecté. Ou pas assez bien affiché. Une enquête publique pour la redéfinition des zones de tolérance est en cours. Les riverains craignent qu’il y ait par la suite moins de chemins accessibles pour les chiens en laisse.

"Je viens ici depuis 20 ans. On me dit que la zone boisée et certains chemins ne seront plus accessibles pour nos chiens en liberté. Je suis en colère. C’est totalement non fondé et cela s’appuie sur des plaintes obsolètes émises durant le confinement, sans aucune transparence", se plaint Isabelle.

"Les zones de liberté ne sont pas modifiées"

Du côté de Bruxelles Environnement, on se veut rassurant : "Notre objectif est d’assurer une meilleure cohabitation entre les différents usagers du parc. Certains propriétaires ne respectent pas les zones de tolérance ou se sont habitués à prendre certaines libertés en laissant aller leurs chiens trop loin sans laisse. Et ça pose un problème en termes de biodiversité car ce site est classé comme zone Natura 2000. Il y a un réel besoin de mieux délimiter le terain. Nous allons commencer par des campagnes de sensibilisation avec les communes concernées et seulement après il est prévu de passer à la phase sanctions avec la police. Nous comptons installer des panneaux et petites bornes pour mieux identifier les zones de liberté à l’entrée du site. Mais les zones actuelles restent en place, elles ne seront pas modifiées", explique Pascale Hourman, la porte-parole de l’institution.

6% de la superficie totale du parc est consacrée à ces zones. Mais les riverains ne semblent pas convaincus par ces arguments. Une pétition a d’ailleurs été lancée en réaction.