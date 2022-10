Les Zombies : le groupe rock qui cartonne après sa séparation…

Last Time un peu particulier puisqu’on va parler d’un groupe qui va se séparer avant de connaître le grand succès.

Alors, on ne sait pas trop pourquoi le groupe va choisir ce nom, mais ce qu’on sait c’est que c’est un de premiers bassistes du groupe qui va le nommer comme ça, et que le bassiste ne fera pas long feu dans la formation.

On peut préciser qu’il s’appelait Mustangs avant mais que le nom était déjà pris par un autre groupe, pas de chance.

En 1964, le groupe connaît déjà un premier succès avec She’s Not There, surtout aux Etats-Unis ou il se classe à la seconde position.

Et puis, malheureusement, le temps passe, d’autres 45 tours sortent, mais le succès n’est plus au rendez-vous. Et puis arrive finalement l’album avec un grand A Odessey and Oracle qui sort en avril 1968, qui est aujourd’hui considéré comme un des chefs-d’œuvre du rock par beaucoup, mais qui passe malheureusement totalement inaperçu, ça ne fonctionne pas et, logiquement, le groupe se sépare et les…

(la suite en audio).

