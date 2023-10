Les Zombies : la renaissance musicale après la rupture

L’ambiance est morose lorsque le groupe se réunit à Abbey Road pour enregistrer leur second album. Le budget est serré et il leur est impossible d’embaucher des musiciens au studio. Heureusement, les cinq amis vont pouvoir profiter des instruments laissés par les Beatles qui viennent de terminer "Sgt. Pepper’s". L’ambiance est tendue mais l’inspiration est bien présente. Le groupe désire faire un album qui leur ressemble. Malheureusement, à leur sortie en Grande-Bretagne les deux premiers singles de ce nouvel album font un bide. L’argent manque de plus en plus et les membres du groupe décideront finalement de se séparer en décembre 1967. Avant même que leur LP "Odessey and Oracle" ne soit sorti.

Mais ce qu’ils ignorent encore, c’est qu’un producteur américain nommé Al Cooper a acheté leur album lors d’un de ses passages à Londres. Celui-ci réussira à convaincre le président de CBS de sortir l’ensemble aux USA. Le démarrage sera lent mais quelques mois plus tard, le titre "Time Of The Season" séduira un DJ dans l’Idaho. Le morceau passe à l’antenne et se propage. Il finira par cartonner dans les charts Américains. Les ex-Zombies apprendront la nouvelle que bien plus tard mais le cœur n’y est plus. On ne les reverra plus jamais sur scène ensemble. Du moins pas avant 2023…