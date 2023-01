Les Zombies annoncent un nouvel album

Les Zombies ont commencé à travailler sur cet album après leur intronisation au Rock & Roll Hall of Fame en 2019 et à la suite d’une tournée aux États-Unis avec Brian Wilson des Beach Boys. Le groupe, composé du fondateur claviériste Rod Argent, du chanteur Colin Blunstone, du batteur Steve Rodford, du guitariste Tom Toomey et du bassiste Søren Koch, espérait terminer l’écriture et l’enregistrement du successeur de Still Got That Hunger de 2015, pendant leur tournée en 2020, mais la pandémie de COVID-19 en a décidé autrement. Selon Rod Argent, principal auteur-compositeur et producteur, "le groupe ne voulait pas enregistrer à distance".

"Faire cet album a été un véritable plaisir de A à Z. Après le confinement, nous étions absolument déterminés à nous réunir et à enregistrer de la manière la plus "live" possible, pour capter cette qualité magique et éphémère de l’énergie et de l’immédiateté de la performance. "Dropped Reeling & Stupid" est notre première sortie en streaming. Nous avons hâte que vous l’entendiez !"