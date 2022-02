Les youtubeurs Cyprien et Squeezie en froid depuis deux ans : "Cela a été dur à encaisser"

Les deux youtubeurs français, amis de longue date, ne se parlent plus depuis plus de deux ans. Cyprien s'est notamment exprimé sur sa chaîne à ce sujet avant que Squeezie ne lui réponde par un tweet. Marion Jaumotte a commenté cette dispute dans son Actu people.

Ils étaient parmi les premiers youtubeurs français célèbres avec Norman : Cyprien et Squeezie ont fait rire des millions de jeunes adolescents début des années 2010. Les deux hommes ont réalisé de nombreuses vidéos ensemble, partageant même une chaîne YouTube : 'Cyprien Gaming' devenue 'Bigorneaux et Coquillages'. Ils étaient bien plus que des collègues, ils étaient amis en dehors des caméras.

Mais depuis plusieurs années, ils ne partageaient plus aucun projet commun. Et pour cause, leur relation s'est arrêtée du jour au lendemain à en croire Cyprien.