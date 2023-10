Les "Young Talent Awards" font leur cinéma !

Tu vois un maximum de sorties dans tous les genres, et tu profites de tes moments de loisir pour te constituer une base solide en matière de films plus anciens mais incontournables ? Tu ingurgites les revues de cinéma au kilo ? Les rayons de ta bibliothèque dédiés à cet art débordent ?

En résumé, tu es passionné(e) par le septième art dans tous ses états ? Alors, n’attends plus ! Les "Young Talent Awards" te permettent soit de soumettre un court-métrage au jury, soit de faire partie des jurés qui visionneront une sélection de ces films, célébreront les talents de demain, et mettront en lumière les personnalités qui vont compter !

Si le/la cinéphile qui sommeille en toi rêve de participer à des débats enflammés dans un jury de passionnés de ciné, ou que, comme tous les cinéastes à leurs débuts, tu as réalisé un court-métrage (de max 2 minutes) dont le destin n’attend que les félicitations des juré(e) s ou leurs critiques toujours bienveillantes et constructives, ne traînes plus avant le clap de début ! Mais pas besoin d’être déjà un professionnel, si c’est quelque chose qui t’a toujours démangé, c’est le moment de te lancer.

Car les "Young Talents Awards" sont faits pour les fanas de cinéma dans tous leurs états.

Si tu as entre 18 et 30 ans, c’est le moment ou jamais de te lancer dans cette expérience en totale immersion dans le petit monde du cinéma, d’apprendre à défendre tes arguments ou à présenter ton film et tes intentions sous le meilleur angle.

Concrètement, pour donner vie à tes rêves en rapport avec le grand écran, tu as jusqu’au 12 novembre pour envoyer ton court-métrage (de max 2 minutes) ou déposer ta candidature en tant que juré(e). Attention : pour devenir membre du jury, tu devras répondre à quelques questions simples, mais auxquelles des réponses pertinentes sont attendues. Parce que c’est peut-être là que débutera ton parcours dans les méandres du septième art.

Bref, toutes les informations et la liste des (quelques) démarches à effectuer, sont sur We Love Cinema.

Bonne chance et bon cinéma !