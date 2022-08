L'éclosion des jeunes du cru n'est pas due au hasard. Aujourd'hui Felice Mazzu recolte, en quelques sortes, les fruits du travail de longue haleine débuté en 2019 par Vincent Kompany.

Au moment de revenir au Parc Astrid "Vince" avait lancé le slogan : "In Youth we Trust". Un message clair, avec un but précis, aligner à moyen terme un maximum de jeunes talents mauves issus de l'école des jeunes. Une voie tracée par Kompany, que Felice Mazzu perpétue.