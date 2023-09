"Les Yeux Grands Fermés" : un téléfilm bouleversant sur l'inceste

Comment réagit-on quand on reçoit un script pareil ?

On se sent très flatté de façon égocentrique en se disant : "Ah, on pense à moi pour ça !". Ce n'est pas rien. En plus, Muriel Robin faisait déjà partie du projet donc j'aurais eu du mal à dire non. En lisant le scénario, j'étais scotché et ému, sans savoir si j’allais réussir à faire ça. Mais je me suis dit que j’allais quand même essayer. J’étais confiant, car le scénario est très riche et Muriel Robin est extrêmement forte. Le sujet est plus fort que le film, plus fort que nous tous. Je n’y ai personnellement jamais été confronté, mais j’en avais la responsabilité en tant que réalisateur. Donc je me suis énormément renseigné, mais comme je l’aurais de toute façon fait avec un autre film sur un sujet que je ne maîtrise pas.

Quelles ont été vos premières discussions avec Muriel Robin et Guillaume Labbé ?

Guillaume avait des questions très précises sur le sujet. Il a beaucoup préparé, car il avait besoin de comprendre la psychologie, le déni de son personnage… Emilie (la scénariste, NDLR.) l'a beaucoup aidé. Muriel est arrivée avec un personnage assez précis. Ce qui est merveilleux, c’est qu'on ne se connaissait pas et qu'elle m'a m’écouté comme si elle n’avait jamais fait de film et moi cent-mille. Pas une seconde on a été intimidé l’un par l’autre, parce qu'au final, on fait avant tout un film ensemble. J'ai réalisé un film avec une star, mais surtout avec une grande actrice.