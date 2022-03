"Les yeux dits": le projet qui valorise les chefs-d’œuvre du 7e art pour les malvoyants et les aveugles

Au total, il faudra probablement cinq années de travail pour venir à bout de la liste des cent films. Ils seront également consultables sur la Médiathèque numérique, un service en ligne accessible aux abonnés de la plupart des médiathèques publiques.

"Une minute de film en audiodescription, c’est une heure de travail", souligne Marie Gaumy, car "l’audiodescription, c’est une traduction, et pas uniquement la narration de ce qu’il se passe à l’image".

"Il faut s’adapter au style du film, et donner par exemple à l’auditeur la perception de la différence dans la manière de filmer entre Godard ou Truffaut, le tout sans passer par des termes techniques comme les 'gros plans' ou les 'plans larges'".

La contribution de relecteurs mal ou non voyants est essentielle : "Dire 'le téléphone sonne', c’est la base, mais il faut que la description renseigne aussi bien sur ce qu’il se passe, que sur la manière dont c’est figuré par la caméra", précise Hamou Bouakkaz, aveugle de naissance. Cet ancien élu, cheville ouvrière du projet, entend "créer une égalité entre les malvoyants et les autres sur le patrimoine d’un art qui a plus d’un siècle".