Les Yanomami, ce peuple du Brésil menacé par la déforestation

Depuis plus de 50 ans, Davi Kopenawa milite pour la survie de son peuple, les Yanomami du Brésil. Le documentaire Holding up the sky suit son parcours du combattant. Un film à découvrir sur La Trois lundi 31 juillet à 23h10.

En plein cœur de la forêt amazonienne, se trouve le campement des Yanomami. A cheval sur le Brésil et le Venezuela, ce peuple autochtone est l’un des groupes indigènes les plus grands et les plus isolés de la région. Davi Kopenawa est leur porte-parole. Depuis les années 1970, il lutte contre la colonisation de leur territoire, grignoté petit à petit par les entreprises voisines.

Ma voix n’est pas isolée, il y a des gens qui me soutiennent, des gens qui défendent nos droits contre ceux qui envahissent nos terres, contre ceux qui pensent que la forêt leur appartient.

Une coiffe de plumes sur la tête, le visage grave, il fait le tour des institutions internationales pour alerter les Occidentaux : leur mode de vie va provoquer l’effondrement du ciel que les Yanomami préservent depuis des millénaires. Le documentaire Holding up the sky suit le chaman dans sa quête impossible. Il nous emmène à ses côtés, dans les cieux et la forêt qui protègent son peuple, et dans les lieux qui les menacent.