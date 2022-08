Les Who : Keith Moon responsable de la mort accidentelle de son chauffeur

Le 4 janvier 1970, Keith Moon, le batteur du groupe de rock britannique The Who au volant de sa Bentley renverse et tue accidentellement Neil Boland, son chauffeur et garde du corps.

Lors d’une soirée au pub ''Red Lion'' à Hatfield, le musicien accompagné de sa femme et d’un groupe d’amis se voit pris à partie et poursuivi par des skinheads. Ils prennent la fuite et se réfugient dans la voiture de luxe pendant que le chauffeur tente de calmer les choses. Keith Moon, en état d’ivresse et qui conduit rarement, se retrouve au volant et démarre. Il renverse, sans le voir, Neil Boland en voulant échapper aux agresseurs, ce dernier passe sous les roues de la voiture et est tué, sans que Keith ou ses proches ne s’en rendent compte.