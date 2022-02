Les Who joueront un show acoustique avant la tournée

Avant d’attaquer leur très attendue tournée en Amérique du Nord en avril, les Who vont livrer un set acoustique au Royal Albert Hall pour leur concert annuel dans le cadre du Teenage Cancer Trust au Royal Albert Hall de Londres.

Pour cette date du 25 mars, Roger Daltrey et Pete Townshend ont rassemblé un groupe acoustique avec Simon Townshend, Phil Spalding, Jodie Linscott, Billy Nicholls, Geraint Watkins, Charlie Hart et Andy Cutting, qui interpréteront des classiques des Who, mais aussi des raretés.

Ils seront entourés sur scène des Wild Things qui ont passé dernièrement du temps en studio avec Pete Townshend, producteur de leur album à venir.