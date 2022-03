Les Who font leur premier concert depuis la pandémie

Les spectateurs ont ensuite eu droit à des extraits du LP de 2020, Who, dont une première version live de “Beads on One String.” “Break The News” a été joué deux fois, Roger Daltrey étant insatisfait de la première performance.

Ils ont aussi proposé “Real Good Looking Boy” pour la première fois depuis 2008, et une très rare interprétation de “Eminence Front” avec Roger Daltrey au chant plutôt que Townshend.