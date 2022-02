Les Who, de retour à Cincinnati 42 ans après la tragédie

Roger Daltrey et Pete Townshend donneront un concert au TQL Stadium le 15 mai prochain, soit 42 ans après qu’un mouvement de foule a coûté la vie à onze de leurs fans lors d’un live au Riverfront Coliseum le 3 décembre 1979 dans la même région de Cincinnati.

Le groupe aurait normalement dû jouer à la BB&T Arena dans le Kentucky en avril 2020 mais, la tournée ayant dû être reportée en raison de la crise sanitaire, le concert a maintenant été déplacé dans l’état où a eu lieu la tragédie.

Il y a deux ans, Roger Daltrey et Pete Townshend expliquaient qu’ils avaient toujours gardé des cicatrices mentales importantes et lourdes à porter autour de cet accident. Ils avaient d’ailleurs soutenu pendant des années une bourse commémorative pour une école située dans la périphérie de Cincinnati fréquentée par 3 des victimes.

"On joue maintenant dans une plus grande salle, ce qui nous rapportera bien sûr plus d’argent" pour cette bourse, explique Roger Daltrey. "Je suis très heureux de laisser derrière nous cet héritage pour Cincinnati."

Dans le documentaire de 2019, The Who : The Night that Changed Rock, le groupe avait déclaré que jouer à nouveau à Cincinnati "serait un moment très joyeux et salvateur" pour eux.

24 personnes en tout ont été blessées lors de cet événement en 1979, au cours d’une scène confuse due à un manque de préparation évident de la part de l’organisation.