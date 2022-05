Les Who, AC/DC et Depeche Mode se mobilisent au profit du Teenage Cancer Trust

Take That, Paul Weller, Jake Bugg, Jools Holland, et The Vaccines participent aussi aux enchères.

“Les deux dernières années ont été très difficiles pour le Teenage Cancer Trust et les jeunes auxquels nous apportons notre soutien", a expliqué Roger Daltrey, capitaine du Teenage Cancer Trust Honorary et chanteur des Who. "Mais le soutien inconditionnel que nous avons reçu de l’industrie musicale pendant ces deux années a été incroyable et je ne les remercierai jamais assez pour ça".

En mars dernier, The Cure, Johnny Marr, Blossoms et d’autres avaient participé à un livre de paroles de 19 chansons vendu au profit du Teenage Cancer Trust, avec notamment des textes manuscrits de Paul Weller, Noel Gallagher, Amy MacDonald, et Suede.