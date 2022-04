Les web novels, ces romans numériques qui agitent l’Asie

C’est toute la particularité des web novels : ces œuvres de fiction s’affranchissent des schémas narratifs traditionnels pour coller au mieux aux attentes des lecteurs. La psychologie des personnages l’emporte sur le développement et même la cohérence de l’intrigue. C’est pourquoi la plupart des web novels appartiennent à des genres grand public, et prisés des jeunes, comme la romance, la fantasy, le "young adult" et la science-fiction.

On peut citer en exemple "Nightfall" ("Jiang Ye" en version originale) de Mao Ni. Ce web novel suit les aventures de Ning Que, un jeune homme aux aptitudes extraordinaires qui a survécu au massacre de sa famille à l’époque Tang. Une histoire que l’auteur chinois a développée dans 1118 chapitres. Malgré son extrême longueur, ce web novel a trouvé son public et a même été adapté pour le petit écran.

De nombreux studios de cinéma se tournent vers les web novels pour produire de nouvelles séries télévisées, comme ils le font depuis des années avec les fanfictions et plus récemment les webtoons. "Love in the Moonlight" et "The First Shop of Coffee Prince", toutes les deux disponibles sur Netflix, sont tirées de romans numériques sud-coréens.