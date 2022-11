Les Wavriens vont-ils payer leur électricité - encore- plus cher en 2023?

Qui va trancher ? La Cwape demeure souveraine quant à la prise de décision, comme le précise son directeur, Stéphane Renier :

" La Cwape doit vérifier si les exigences de la méthodologie tarifaire sont rencontrées : il faut que des circonstances exceptionnelles soient invoquées et qu'elles aient un effet durable sur les coûts du gestionnaire de réseau. La Cwape va donc vérifier ces éléments-là et elle prendra sa décision après examen du dossier."

Si le distributeur devait obtenir satisfaction, cela se répercuterait forcément sur la facture du consommateur et dans une proportion non négligeable:

" La distribution représente environ 19% de la facture du client et l'augmentation que nous demandons y ajouterait 2%. " complète Roger Le Bussy. Concrètement, les Wavriens pourraient devoir débourser 40 à 50 euros en plus chaque année, en se basant sur une consommation moyenne de 3500 kwatts par an ".

Dans le contexte de crise actuel, Les Wavriens apprécieront moyennement. D'autant que les tarifs du Réseau d'énergies de Wavre sont déjà supérieurs d'environ 10% par rapport aux communes voisines. Les habitants devraient être fixés sur leur sort mi-décembre.