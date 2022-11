Les "warming stripes", nouveau symbole du réchauffement climatique.

Ces bandes ressemblent à un code-barres et virent sur une teinte de plus en plus rouge à mesure que notre regard se dirige vers leur droite. Devenues populaires et affichées un peu partout, les "warming stripes" sont aujourd’hui considérées comme l’une des icônes les plus répandues du réchauffement climatique. Et ce symbole est tout ce qu’il y a de plus sérieux puisqu’il a été conçu par le climatologue britannique Ed Hawkins, professeur à l'université de Reading.

Le scientifique, également co-auteur des deux derniers rapports du GIEC, a conçu ces "rayures climatiques" en 2018 en faisant volontairement l'impasse sur les mots et les chiffres. "Juste une série de barres verticales colorées montrant le réchauffement progressif de notre planète en une seule image saisissante", explique Ed Hawkins sur le site internet de l’université de Reading.