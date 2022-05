Les Wallons ne veulent pas bosser ?

Du côté de Hanzinelle, dans la province de Namur, Giovanni nous fait part de son expérience : "Je sors d’une boîte fermée en 2017 et je travaille depuis comme intérimaire. Ce sont toujours des contrats précaires. J’ai essayé à la SNCB, dans plusieurs grandes entreprises, mais sans succès. J’ai plus de 50 ans, j’ai pris tout et n’importe quoi pour essayer de m’en sortir. On me dit que je suis trop vieux, qu’on n’a plus rien à m’apprendre ou que je coûte trop cher. "