Les "Wallo" ont 100 ans ! Pour cet anniversaire exceptionnel, des chasses aux trésors connectées dès aujourd’hui

Créé en 1923 par François Bovesse, le rendez-vous festif wallon aura lieu le 3e week-end de septembre, comme le veut la tradition. Mais cette année, les festivités commenceront bien plus tôt. "Nous avons voulu mettre des choses en place pendant six mois, avec le début de ces chasses aux trésors Totemus dès aujourd’hui. On découvre le centre-ville avec quatre thématiques, et c’est important, ces activités sont pérennes" explique Floria Hennes, Vice-présidente du Comité central de Wallonie.

La société namuroise choisie par le CCW vous invite à partir à la découverte du patrimoine et de l’histoire locale grâce au jeu, en lien avec les Fêtes de Wallonie. Une application à télécharger sur votre téléphone vous guidera sur un parcours de 6 km à travers la ville. Le premier parcours "Namur, le nez en l’air" démarre de la Bourse et vous emmène notamment dans les pas de Rops.

Un parcours destiné au plus grand nombre, nous explique Benjamin Pirson, fondateur de l’application. Que vous soyez seul, en famille, entre amis, touriste ou namurois. "Tout le monde peut s’y retrouver, y compris les Namurois, qui vont redécouvrir leur ville, inévitablement. Tout le monde ne sait pas où a vécu François Bovesse par exemple. On va passer par la maison où il a vécu, par les différentes fresques en lien avec le folklore local, et ainsi redécouvrir sa ville, tout en s’amusant, en répondant à des énigmes. "

Le 5 mai, depuis la rue Saint Nicolas, vous pourrez partir sur les traces de "Namur et ses femmes d’exception".

Des expositions seront également organisées, des groupes folkloriques de toute la Wallonie seront conviés et, clou du spectacle, un son et lumière sera présenté chaque soir du 8 au 12 septembre, visible depuis le site de la Confluence. C’est la société Tour des sites qui a été choisie pour créer ce spectacle du centième anniversaire. Avant l’explosion festive du troisième week-end de septembre.