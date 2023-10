Les Walker Brothers et leur célèbre "The Sun Ain't Gonna Shine Anymore"

C’est la réponse de la Californie à la British Invasion, les Walker Brothers de Los Angeles ont connu le succès y compris en Angleterre dans les années 60. Des faux frangins mais un vrai groupe. À l’instar des Beach Boys, d’autres groupes californiens ont également donné le change à l’invasion british invasion des années 60 et 70.

L’une de ses petites claques revanchardes, nous vient encore une fois de Los Angeles avec le groupe The Walker Brothers. Trois musiciens, dont un seul est originaire de Californie, adoptent le nom de Walker, parce que ça sonnait bien… Scott Engel, Gary Leeds (le Californien) et John Maus, prennent tous le même patronyme et deviennent tout naturellement The Walker Brothers. Fondé à Los Angeles en 1964, nos trois fringants jeunes gens vont rapidement connaître le succès dans le show-business grâce à des titres comme "Make It Easy On Yourself"…