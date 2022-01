Les vraies raisons de l’annulation d’Adele à Las Vegas

Les fans ont eu d’emblée peine à y croire. Alors que les shows à Vegas devaient débuter ce 21 janvier, la veille, à quelques heures de la première, Adele faisait cette annonce sur ses réseaux. Certains ont pensé que ce n’était pas possible, qu’ils auraient dû se rendre compte plus tôt que la production prenait du retard, et si une bonne partie de son équipe était off suite au covid, pourquoi ne pas avoir engagé plus de personnes pour compléter le staff ?

A présent, une autre version de ce report de concerts émerge dans les tabloïds anglais, le Daily Mail en tête : la vraie raison serait à chercher du côté d’une mésentente à propos des décors, et particulièrement d’une piscine qui devait être érigée sur la scène pour donner l’impression qu’Adele chantait sur l’eau, en surélevant la chanteuse avec une sorte de grue. Mais lorsqu’elle aurait vu le dessin de la dite piscine, elle aurait plutôt trouvé que ça ressemblait à un "vieil étang pourri" et aurait refusé de se tenir au milieu de celle-ci !

Et un journaliste de Vegas du nom de Scott Roeben a affirmé qu’elle insistait pour faire enlever le système de sonorisation du théâtre Caesar’s Colosseum et y installer le sien : "Le théâtre a un écran vidéo massif, très high-tech, mais l’équipe d’Adele a insisté sur un système entièrement nouveau – un écran plus grand, essentiellement construit à quelques centimètres devant l’écran existant." Ce qui aurait entraîné plus de coûts de production et des retards.

Adele aurait pris un vol pour quitter Vegas et se réfugier auprès de son amoureux Rich Paul dans sa maison de Beverly Hills, directement après avoir enregistré son message en larmes aux fans.