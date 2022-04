Les voyages présidentiels d’Emmanuel Macron en version BD

L’auteur-dessinateur français Mathieu Sapin a suivi douze voyages présidentiels d’Emmanuel Macron. Et il en tire un album de BD paru aux Editions Zadig.

Il connaît bien le monde politique français, puisqu’il avait suivi déjà la campagne présidentielle de François Hollande en 2012, et il a également passé du temps à l’Elysée.

Mi-artiste mi-auteur de bande dessinée, Mathieu Sapin raconte la mise en scène du pouvoir. Et quand on l’interroge par exemple, sur le débat des deux derniers candidats des élections présidentielles, il va noter l’attitude physique, le message qui passe dans le "show" d’un pareil débat, les champs – contrechamps, et la construction cinématographique de l’événement.