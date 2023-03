"Les voyages immobiles" : quand Étienne Daho chantait déjà les effets du chemsex

Quand on écoute bien le texte d’Étienne Daho, on entend bien sûr toutes les allusions au sexe. Elles prennent beaucoup de place. On se focalise sur la dimension Sexual Healing du texte, au point où on n’entend pas bien les insinuations portant sur la drogue et la culture junkie. Pourtant, le titre Les voyages immobiles aurait dû nous mettre la puce à l’oreille.

Dans le texte, les arrière-pensées à propos de voyages immobiles font référence aux paradis artificiels, voire à l’addiction. "C’est comme un mal en moi qui m’effraie, qui me tord / Serre-m’en encore et fais-moi perdre pied / Dans ces eaux troubles, fais-moi plonger". Cette distorsion sonore des mots s’applique à nouveau avec "serre-m’en encore" dans lequel on entend "serre-moi encore". Alors que demande-t-il qu’on lui serve ? Peut-être de la drogue puisque les protagonistes finissent par avoir "les yeux noyés comme deux mutants sous hypnose".

Il y a dans le texte des Voyages immobiles, un côté Panique à Neddle Park, film qui raconte l’histoire d’un jeune couple de junkies dans le New York du début des années 70.

Dans le texte, on peut reconnaître l’idée de drogue urbaine quand Daho chante "d’autres poisons dans d’autres villes". Ici, la came est assimilée à un poison qui serait délice. La fin abrupte de la chanson peut même faire allusion au désir de désintox. Il chante : "C’est se taire et fuir / S’offrir à temps / Partir avant de découvrir / D’autres poisons dans d’autres villes / Et en finir de ces voyages immobiles". Entre sexe et came, Les voyages immobiles décrivent une séance de chemsex.