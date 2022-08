Les voyages en paquebot retrouvent leur rythme de croisière : "On atteint quasiment les chiffres de 2019"

Les titres avaient fait le tour de la presse : en mars 2020, des centaines de passagers confinés pendant des semaines dans leur cabine, sur des bateaux de croisière. Des voyages de luxe tout à coup transformés en cauchemar.

Deux ans et demi plus tard, le secteur renoue enfin avec la croissance. Chez MSC Cruises, l’un des leaders mondiaux de la croisière, les taux de fréquentation sont presque revenus à la normale. "On atteint quasiment les chiffres de 2019. La croisière a le vent en poupe" explique Vinciane Jacquiez, directrice marketing et communication chez MSC Cruises. "Si on les compare à l’année dernière, nos chiffres ont été multipliés par quatre ! Les réservations sont en très forte hausse" ajoute-t-elle. "Ce que l’on remarque par contre, c’est un manque d’anticipation du passager et un rush sur les last minutes".

Les agences de voyages n’arrivent d’ailleurs pas toujours à suivre. "Il reste des places dans les bateaux de croisière, mais c’est au niveau du pré-acheminement que cela devient compliqué" explique Valérie Degotte, responsable de l’agence BT Holidays à Nivelles. "Avec les compagnies aériennes qui annulent des vols, ce n’est pas toujours évident de trouver en dernière minute le moyen d’acheminer les passagers vers les croisières. On se retrouve un peu le bec dans l’eau".