Les voyages dans l'espace affectent notre cerveau de manière permanente selon une étude

Les voyages dans l'espace affectent notre cerveau de manière permanente. C'est ce que révèle une étude menée par des chercheurs des universités de Liège et d'Anvers dont les résultats viennent d'être publiés dans la revue scientifique Communications Biology.

L'Université d'Anvers a dirigé ce projet scientifique baptisé "BRAIN-DTI" par l'intermédiaire de l'Agence spatiale européenne (ESA). Les chercheurs ont prélevé des données d'imagerie par résonance magnétique (IRM) sur le cerveau de 14 astronautes en état de repos. Cela leur a permis d'étudier l'état par défaut du cerveau et de déterminer si celui-ci change ou non après un vol spatial de longue durée. Ces scientifiques ont découvert comment le cerveau humain change et s'adapte à l'apesanteur, après un séjour de six mois dans la Station spatiale internationale. Le cerveau de l'enfant intègre progressivement les lois de la gravité pour fonctionner de manière optimale dans un environnement terrestre alors qu'en apesanteur, ces lois ne sont plus applicables.

De récentes analyses ont révélé comment la connectivité fonctionnelle, un marqueur de la corrélation entre l'activité de certaines zones cérébrales et l'activité d'autres zones, change dans des régions spécifiques ."La connectivité était altérée, après un vol spatial, dans les régions qui favorisent l'intégration de différents types d'informations, plutôt que de traiter un seul type d'information à chaque fois, comme les informations visuelles, auditives ou relatives aux mouvements", expliquent Steven Jillings et Florin Wuyts (UAntwerp).