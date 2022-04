Les Volumineuses : l’évènement qui met en avant des artistes victimes de sexisme

Pour sa première édition qui aura lieu le samedi 23 avril prochain à La Vallée, Les Volumineuses ont programmé neuf chanteurs/euses, musicien·nes et artistes sexisé·es, c’est-à-dire victimes de sexisme comme les femmes, les personnes transgenres, les personnes non binaires et les membres de la communauté LGBTQIA +, qui sont sous-représentées dans le secteur musical, et dans les milieux de la scène en général.

Les Volumineuses ont déjà prévu deux autres dates (2 juillet et 24 septembre) pour qu’elles soient enfin sous les projecteurs.

À partir de 15h, environ 300 personnes sont attendues pour ce Vol. 1, venant de tout horizon, et sans discrimination. Mais ces événements attirant du monde ne sont parfois pas les endroits les plus sécurisants pour les personnes sexisées. L’organisation, qui se veut la plus bienveillante et sécurisante possible, mettra donc en place une Safe Zone, avec une équipe à l’écoute des participants. L’ouverture d’un stand "safe event" et d’une "zone chill" permettront à tous et toutes de vivre ce concert le plus sereinement possible.