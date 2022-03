Les vols de nuit ? LiegeAirport prévoit une diminution des deux tiers

A la fin de ce mois de mars, la délocalisation de FedEx vers ses installations parisiennes va produire ses effets. Jusqu’ici, la restructuration a surtout été abordée sous l’angle social, des pertes d’emplois et mutations internes du personnel. Mais les conséquences environnementales n’ont pas souvent été évoquées. Le nouveau directeur général de LiegeAirport a abordé la question, jeudi, lors des auditions au Parlement wallon.

Le départ — partiel — de FedEx, selon ses prévisions, va entraîner une perte de plus de la moitié du tonnage, et de plus de soixante pour cent du nombre des vols de nuit, principalement les vendredis, samedis et dimanches. En chiffres absolus, en année complète, de dix-huit mille à six mille. Les liégeois vont acoustiquement percevoir la différence. Un bémol, cependant, à cette réduction des nuisances sonores : les avions FedEx assurent principalement des transports intra-européens ; ce sont des moyens porteurs. Et ce sont surtout les longs courriers qui effectuent des liaisons intercontinentales qui, au décollage, réveillent les riverains.