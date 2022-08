Les Volets Verts : Portrait d’un mythe vivant

Et effectivement quoi de plus judicieux que d’avoir choisi Gérard Depardieu pour incarner ce Jules Maugin tant l’interprète et le personnage de fiction semblent se confondre.

On connaît les emportements, les prises de position (parfois discutables !), l’éclectisme (théâtre, cinéma, chanson, viticulture…), les amitiés au long court (et l’on pense à Fanny Ardant, la Jeanne du film !), les affinités électives (et là c’est à Benoit Poelvoorde que l’on pense, avec déjà 8 films ensemble, et qui joue ici Félix son meilleur ami), de Gérard Depardieu, et cette vie goulûment envisagée et vécue !

En le voyant à l’écran, immense (au propre comme au figuré), on se dit qu’il n’a pas eu à chercher très loin pour interpréter ce personnage excessif en tout, égocentrique, colérique, capable avec une rare élégance, d’une formidable générosité.

Autour de lui et dans les coulisses, son chauffeur corvéable à merci (Fred Testot), sa costumière quasiment transparente (Anouk Grinberg), sa nouvelle idylle (Stéfi Celma repérée dans la série Dix pour cent), son meilleur ami Félix ou encore Jeanne dessinent un homme bien plus fragile, mélancolique et seul que ce qu’il veut bien laisser paraître… et finalement bouleversant.

Et puis au-delà, en toile de fond de ce portrait en miroir, le film raconte un monde en train de changer dans lequel Jules et Félix ne se reconnaissent pas.

Un grand et beau film à ne pas rater !