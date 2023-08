Les voix critiques réduites au silence en Russie : une preuve "de perte de contrôle", estime Anna Colin Lebedev

Guirkine reste en prison. Un tribunal de Moscou a décidé ce mardi de le maintenir derrière les barreaux jusqu’au 18 septembre. Même les nationalistes russes pro-guerre ne sont plus à l’abri de la répression menée par le pouvoir. Ce blogueur militaire, également connu sous le pseudonyme d’Igor "Strelkov" (un terme dérivé du mot "tirer" en russe), qui bénéficiait jusqu’ici d’une large liberté de paroles, a été arrêté en juillet dernier, après des messages virulents critiquant Vladimir Poutine, après la mutinerie de Wagner.

Evguéni Prigojine, autre figure nationaliste, lui, est mort, avec son bras droit Dmitri Outkine dans le crash de leur avion. Faut-il aussi voir là la main du Kremlin ? Rien ne le prouve, tout l’indique.

Il est un fait que depuis le début de la guerre en Ukraine, la répression s’est emballée en Russie. Les critiques de tous bords sont silenciés. Les victimes ont des profils divers : opposants politiques, représentants de la société civile, journalistes, citoyens lambda, et maintenant, donc, nationalistes pro-guerre.

C'est un piège classique pour les régimes autoritaires

"C’est un piège classique pour les régimes autoritaires", explique Anna Colin Lebedev, maîtresse de conférences à l’Université de Nanterre, spécialiste des sociétés postsoviétiques. "Le pouvoir muselle les critiques, mais il est, du coup, de plus en plus aveugle aux évolutions de la société, de l’armée etc., qu’ils prétendent pourtant contrôler. Rien ni personne ne peut faire remonter les problèmes et les défaillances."

Le limogeage du général Popov, montre, lui aussi, que même ceux qui se disent fidèles au régime sont réduits au silence. Quant aux grandes figures de l’opposition politique, elles sont soit en exil soit en prison. Voici quelques exemples qui montrent, s’il le fallait encore, que l’étau se resserre tous azimuts depuis le début de la guerre.

Opposants politiques

De nombreux opposants politiques ont fui le pays, les autres opposants d’envergure sont presque tous derrière les barreaux.