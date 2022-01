Les voitures volantes sont là : elles se transforment en avion en seulement deux minutes !

L'autorité slovaque des transports vient de délivrer à Klein Vision un certificat de navigabilité pour son "AirCar ". Évidemment, il faudra obtenir une licence pilote pour pouvoir utiliser ce véhicule futuriste.

La certification fait suite à 70 heures d'essais en vol et à plus de 200 décollages et atterrissages, a indiqué la société.

"La certification de l'AirCar ouvre la porte à la production de masse de voitures volantes très efficaces", a déclaré son créateur, le professeur Stefan Klein. "C'est officiel et c'est la confirmation finale de notre capacité à changer pour toujours les voyages à moyenne distance." La société prévoit d'effectuer un vol de Paris à Londres prochainement.