Les voitures européennes sont-elles condamnées à l'échec ?

10 ans de retard

L’an dernier, quand l’Europe a décidé l’interdiction de vente de nouvelles voitures thermiques en 2035, plusieurs constructeurs européens se sont insurgés. Carlos Tavares, le grand patron de Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep, etc.) ayant à plusieurs reprises parlé de "dogmatisme de l’électrique".

En fait, les marques européennes ont loupé le virage de l’électrification pris au début des années 2010 par l’américain Tesla et, surtout, par le gouvernement chinois. À coup de milliards de subventions et aides à l’achat (57 milliards de dollars estimés entre 2016 et 2022 selon le cabinet Alix Partner), la Chine est devenue premier fabricant mondial de batteries, puis premier fabricant mondial de voitures électriques. Incapables de lutter contre les Européens, Coréens, Japonais et Américains sur les véhicules thermiques, plus complexes, les Chinois ont tout misé sur l’électrique et l’hybride. Des centaines de marques ont vu le jour et après un écrémage logique, il en reste encore près de cent actuellement, dont la moitié a moins de dix ans !

Pendant ce temps en Europe, il y a dix ans, le Dieselgate n’avait pas encore éclaté et les constructeurs misaient toujours énormément sur cette technologie au mazout qu’ils maîtrisaient et qui leur rapportait gros. Alors, quand les tricheries aux tests d’homologation sont apparues, les décideurs politiques se sont réveillés et ont décidé d’un basculement total vers les moteurs sans émission.

Evidemment, les Chinois ne les ont pas attendus. Ils se sont approprié 95% du marché des terres rares, ces métaux pas si rares mais difficiles à extraire et qui servent à fabriquer les aimants des moteurs électriques (mais aussi les écrans de smartphones ou encore les LED). Ils ont investi dans des mines en Afrique et ont acheté du lithium en abondance aux grands producteurs (Australie, Chili). Ils ont construit des usines automobiles à côté de leurs "gigafactories" de batteries et ont commencé à produire des véhicules de qualité et bien moins chers que leurs rivaux.

"L’Europe a trop tardé à miser sur le véhicule électrique", explique Tanguy Struye de Swielande, professeur de relations internationales à l’UCLouvain. "Les voitures électriques chinoises sont bonnes et 25% moins chères. Mais surtout, les Chinois ont construit des petites voitures plus économiques quand les Européens ont développé de grands modèles, haut de gamme et donc impayables pour les particuliers."

Mais les Chinois ont trop produit alors que leur économie a toujours du mal à se remettre de la crise sanitaire. Ils ont alors décidé de vendre à l’exportation en sortie de la crise covid, même si MG (dont le nom a été racheté aux Anglais) était la première marque chinoise distribuée chez nous en 2019. À l’heure actuelle, 8% des voitures électriques vendues en Europe sont chinoises et cela devrait passer à 15% en 2025. On comprend donc la crainte des constructeurs du Vieux Continent.