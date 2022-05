Les voitures électriques pas si écolos ? Trois arguments vérifiés !

Un argument fréquent est que ces voitures électriques émettraient autant de gaz à effet de serre que les voitures thermiques car l'électricité qu'elles utilisent est elle-même produite par des centrales utilisant des énergies fossiles comme le charbon.

Utilisation d'énergie pendant la route

Mais selon l'Agence américaine de protection de l'environnement, une voiture électrique rechargée à Saint-Louis, dans le Missouri (un des États dont l'électricité dépend le plus du charbon) produit en moyenne 154 grammes de dioxyde de carbone (CO2) par km, contre 236 grammes pour un véhicule thermique.

Le bilan carbone d'une voiture électrique dépend de la région ou du pays où elle a été rechargée.

Il est plus important dans des pays comme la Pologne ou des pays asiatiques, qui produisent une part importante de leur électricité à partir de charbon, qu'en Belgique, où elle dépend très majoritairement du nucléaire.

Utilisation d'énergie totale du cycle de vie d'une voiture

Et lorsqu'on prend en compte la totalité du cycle de vie, en incluant la production des matières premières des batteries et en allant jusqu'au recyclage en fin de vie, les voitures thermiques restent bien plus émettrices en C02 que les voitures électriques, a conclu l'organisation d'experts International Council on Clean Transportation (ICCT) dans une épaisse étude.