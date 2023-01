Les voitures électriques ont un potentiel énorme pour stabiliser le réseau, selon une étude.

Le passage aux énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire est essentiel pour faire face au réchauffement climatique. Mais ces énergies, à la production intermittente, impliquent de développer des capacités de stockage d'électricité à court terme (quelques heures).

La technologie "Vehicle to grid" (V2G), en cours de développement, permet aux voitures électriques de se charger quand il y a beaucoup d'électricité disponible et de la réinjecter via la même borne quand le réseau en manque.

Avec la multiplication des voitures électriques, ces besoins en stockage pourraient être assurés dès 2030 dans la plupart des pays du monde.

Les batteries pourraient offrir une capacité de 32 à 62 térawatts d'ici 2050, soit plus que les besoins en stockage estimés par l'Agence internationale pour les énergies renouvelables.

Ce calcul comprend aussi la réutilisation des batteries usagées qui à partir de 20% ou 30% de perte d'autonomie, sont considérées comme insuffisantes pour les voitures.