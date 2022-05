Les voitures de moins de 10.000 euros disparaissent progressivement du marché

Si vous cherchez une voiture neuve à moindre coût, passez votre chemin.

Les véhicules de moins de 10.000 euros disparaissent progressivement des catalogues et il est aujourd’hui difficile de faire de bonnes affaires.

Les plus petit modèle ne sont plus proposés car ils sont moins rentables pour les constructeurs. Il faut donc se tourner vers des véhicules plus haut de gamme. Des modèles plus grands mais aussi plus cher. Le marché de l’automobile est touché par la hausse des prix.

Dans certaines concessions, les tarifs se sont envolés de 10% en quatre mois et la tendance à la hausse se maintient. La faute à une offre plus élevée que la demande, le manque de matière première et la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine.