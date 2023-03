Les voisins du clos de Rossart, à Flémalle, vont déposer un recours contre la carrière Cop&Portier

C’est un lotissement en apparence calme et paisible, sur les hauteurs flémalloises. Mais les apparences sont trompeuses. A un jet de pierre de ces maisonnettes, une carrière, ou plutôt un "centre de prétraitement" de bracaillons et de terres n’en finit plus d’envoyer des poussières empoisonner l’existence des riverains. Ils se sont réunis ce mardi, et ils ont chargé un avocat de déposer un recours auprès du gouvernement wallon contre les nouvelles conditions d’exploitation que la commune vient d’ajouter au permis d’exploiter, accordé au groupe Portier.

Selon la bourgmestre, les modifications correspondent scrupuleusement aux recommandations de la fonctionnaire technique de l’administration régionale : arrosages et brumisations, lavage des roues des camions, espacement des concassages et tenue d’un registre des plaintes. Le souci, pour les habitants du quartier, c’est qu’un délai de mise en œuvre est octroyé, mesure par mesure, et que ça signifie donc la poursuite des désagréments pendant de longs mois encore. Ils voudraient donc que des sanctions soient prises dès les premiers manquements qui, selon eux, ne vont pas manquer d’arriver. Mais la municipalité avoue manquer d’agents constatateurs pour exercer une réelle surveillance. C’est à présent à la ministre de l’environnement de se pencher sur ce dossier…