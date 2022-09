Les voisins d’une usine de Solvay sont 5 fois plus exposés aux PFAS, des scientifiques belges jugent la contamination préoccupante

Il existe néanmoins une différence importante entre le groupe d’Alessandria et celui de Spinetta : l’âge. La moyenne d’âge du groupe de Spinetta est de 65 ans versus 46 ans pour les habitants d’Alessandria. De nombreuses études ont démontré une relation entre les concentrations de PFAS dans le sang et l’âge, les personnes plus âgées présentant des concentrations plus élevées, résultat d’une plus longue période d’exposition et donc d’accumulation. On s’attendait donc à observer des concentrations en PFAS plus élevées dans le sérum des participants de Spinetta, indépendamment d’une exposition environnementale liée au lieu de résidence.