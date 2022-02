"Les voisines givrées" de Thimister ont réalisé un défi fou en Laponie pour la bonne cause

Pour arriver au bout de ces trois jours intenses, les voisines se sont longtemps préparées physiquement : "La préparation a été longue car le raid était initialement prévu en 2021 et a été annulé. On s’est entraînées pendant deux ans. On a fait ce qu’on a pu et je pense que c’était suffisant. On ne s’était jamais testé dans la neige. C’était vraiment l’inconnu pour nous et ça l’est resté jusqu’au bout. Le terrain était hyper mou donc c’était assez compliqué. Pour les entraînements, on a fait ce qu’on a pu avec nos emplois du temps respectifs. On s’est données à fond et je pense que c’était déjà très bien !" Le plus compliqué a été de s’entraîner sans neige. A Thimister, les voisines se sont essayées au" ski de route " pour se préparer à l’épreuve du ski de fond par exemple.

Et leurs efforts ont payé puisque "Les voisines givrées", comme elles se sont surnommées, ont décroché une belle 8e place au général de la compétition et il semblerait que ce défi sportif n’est que le premier d’une longue série ! "On est fières de nous et de ce qu’on a accompli. Le côté humain de cette aventure est aussi très important, on a rencontré des femmes incroyables et ça compte aussi ! Le but c’est vraiment de se surpasser, on pense toujours qu’on n’en est pas capable mais au final on y arrive toujours !"

"Les voisines givrées" ont réalisé ces différents défis dans le but de récolter un maximum de dons pour l’association "AEC" (Aide aux Enfants Cancéreux), une asbl au service de l’enfant atteint d’un cancer, d’une hématologie et de sa famille. Les actions de cette asbl concernent le CHR de la Citadelle et le CHU de Liège.

Si Virginie et Cécile vous ont donné envie de vous lancer dans le même défi unique et magique au profit d’une association, les inscriptions pour le "Laponie Trophy 2023" sont déjà ouvertes ! Plus d’informations sur le raid 100% féminin ici. Celui-ci aura lieu du 19 au 23 janvier 2023.

Découvrez le reportage de Vedia sur Virginie Mond et Cécile Vissoul et leur défi fou ici !