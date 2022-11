Les vitrines peintes : une autre manière d’installer la magie de noël, sans gaspillage d’énergie

J’ai dû refuser des commandes : je suis full complet

Jusqu’à la mi-décembre, il ornera de ses dessins près de 200 vitrines. Impossible pour lui d’accepter une commande de plus : "J’ai dû refuser, je suis full complet. Et je ne peux pas en faire plus que ce que je fais chaque jour", constate-t-il. Ce sont d’ailleurs les communes, et non les commerçants eux-mêmes, qui le sollicitent. Une démarche qui fait les affaires du peintre en cette période de crise : "Je ne me voyais pas faire du porte à porte chez les commerçants, vu la conjoncture, reconnaît-il. Je suis donc très satisfait d’avoir des contrats avec les communes". Andrea admire le travail du peintre qui s’affaire sur la vitrine de sa friterie, à Chaumont-Gistoux, et se réjouit qu’il lui soit offert par sa commune : "C’est un budget, avec l’inflation. Ça fait toujours plaisir". La commune brabançonne était d’ailleurs une des premières clientes de l’artiste, elle lui a passé sa première commande juste avant la crise covid. "On a souhaité poursuivre pour que l’ensemble de la population et des commerçants continuent à participer à l’esprit de fête, note l’échevine du commerce, Bérangère Aubecq. Pouvoir se rencontrer et échanger ça n’a pas de prix. La décoration participe à cet esprit festif, même si on reste dans des choses tout à fait raisonnables". Le peintre décorera une trentaine de vitrine dans la commune d'ici la fête des "Coquelicots Givrés".