Les vitamines en complément alimentaire font-elles grossir ?

Dans le 6/8, notre nutritionniste Chantal Van der Brempt relativise la croyance de certaines personnes sur les vitamines qui feraient grossir si elles sont consommées en complément alimentaire.

Quand on prend des vitamines en supplément, elles ont un impact sur la santé et les mécanismes biochimiques du corps. De façon indirecte, cela pourrait participer à la prise de poids, mais son influence sera minime par rapport à tous les autres éléments qui ont tendance à faire grossir.

Par exemple, manque de fer signifie qu’on a moins d’oxygène dans le corps, ce qui apporte de la fatigue au corps. Si on est fatigué, on bouge moins et donc on prend plus de poids.

On pourra donc sans aucun problème prendre des vitamines en complément alimentaire si on continue à bouger et à se nourrir normalement. Au contraire, manquer de micro-nutriments comme les minéraux et les vitamines sera plus embêtant à long terme que d’en prendre en supplément.