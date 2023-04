Les vitamines B : petit guide sur ces nutriments essentiels

Les différentes vitamines B ont des fonctions variées dans l’organisme, mais elles travaillent souvent ensemble pour aider à convertir les aliments en énergie utilisable par le corps. Les vitamines B incluent : la thiamine (B1), la riboflavine (B2), la niacine (B3), l’acide pantothénique (B5), la pyridoxine (B6), la biotine (B7), l’acide folique (B9) et la cobalamine (B12).

Elles sont essentielles pour la conversion des aliments en énergie et pour le maintien du système nerveux, des muscles, de la peau et des cheveux en bonne santé. Elles sont également impliquées dans la production de globules rouges et la synthèse de l’ADN.

Chacune de ces vitamines B a un rôle spécifique dans le corps.