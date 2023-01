Les Visiteurs ont 30 ans, okay !

Que ce film trépasse s’il faiblit après une énième vision. En 30 ans, la comédie "Les Visiteurs" de Jean-Marie Poiré a bel et bien mérité son statut de film culte. Soit ce genre de film, réussi ou non, qui est récupéré par des fans et qui lui vouent une religion des plus particulières. D’ailleurs, vous et moi, nous connaissons tous les répliques de ce film par cœur, preuve s’il en est qu’il a marqué les esprits (davantage que ses suites et remakes, j’en parlerai plus loin).