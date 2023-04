"Les visiteurs" : ce film culte dont tout le monde connait les répliques

Trente ans après sa sortie, les aventures de Jacquouille et Godefroy continuent de traverser les années avec succès. Retour sur l’une des comédies françaises les plus populaires et sur ses tirades mémorables.

Janvier 1993, la sortie du film Les Visiteurs provoque un véritable raz-de-marée dans les salles de cinéma. Tout le monde se presse pour découvrir l'épopée de Jacquouille la Fripouille, interprété par Christian Clavier et Godefroy Amaury de Malfête, comte de Montmirail, campé par Jean Reno. Le long-métrage attire près de 14 millions de spectateurs. Il reste l’un des plus grands succès de tous les temps du cinéma français. De nombreuses scènes demeurent cultes comme celle de l’interrupteur "Jour, Nuit, Jour, Nuit", celle du bain au Chanel N°5 ou encore du dîner chez Béatrice. 30 ans plus tard, que reste-t-il de cette comédie réalisée par Jean-Marie Poiré ? On fait le point !