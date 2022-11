Les visites guidées de la Monnaie ou comment découvrir trois siècles d’opéra au cœur de Bruxelles

En 1855, la Monnaie est la proie des flammes. Seuls les murs extérieurs, le fronton et les galeries couvertes sont épargnés. Joseph Poelart reconstruit et décore la nouvelle salle : l’architecte de la ville de Bruxelles donne au bâtiment la forme que nous connaissons encore aujourd’hui.

Au fil des années et des travaux de rénovation, des virtuoses de l’opéra, de la création lyrique et de la danse y sont ovationnés : les compositeurs Richard Wagner et Giacomo Pucchini, le chorégraphe Maurice Béjart ou la cantatrice Maria Callas. Le Théâtre royal de la Monnaie est classé depuis l’an 2000.

Voilà pour la grande Histoire, mais Heleen, chanteuse de formation, nous dévoile aussi des anecdotes surprenantes et moins connues. " Par exemple, dans la loge royale, le roi Léopold II a installé une porte secrète. Il pouvait l’utiliser pour se rendre facilement dans la loge des danseuses. "

Dans cette visite guidée, vous allez aussi découvrir la beauté architecturale de ce théâtre : le hall d’entrée, le grand foyer ou l’escalier d’honneur. Sans oublier la Grande Salle avec ses 1152 places rehaussées de velours rouge et de stuc doré. Elle est d’ailleurs considérée comme l’une de plus belles salles de spectacles européennes. " La Grande Salle est en forme d’une lyre, l’instrument d’Orphée. Elle est incroyable avec ses cinq étages, sa fosse, sa scène, son extraordinaire lustre de cristal de Bohème et son plafond peint où la jeune Belgique protège ses arts ", décrit Heleen. " Quand j’entre dans cette salle, j’ai le souffle coupé. C’est tellement beau ! "